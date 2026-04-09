Voile-SailGP Los Gallos acheté par Quantum Pacific, un investisseur de l'Atlético de Madrid

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alexander Smith

L'équipe espagnole Los Gallos, dirigée par les champions olympiques de voile Diego Botin et Florian Trittel, a été vendue au groupe d'investissement Quantum Pacific, a annoncé SailGP jeudi.

SailGP n'a pas divulgué les détails financiers de l'accord, qui, selon la ligue de voile, représente la 12ème équipe vendue , sur un total de 13 équipes engagées dans la compétition cette saison.

L'écurie sportive de Quantum Pacific comprend déjà l'Atletico Madrid, club de football de la Liga, et l'équipe cycliste espagnole Movistar.

"La région ibérique est un marché que nous connaissons bien et auquel nous croyons fermement", a déclaré Antoine Bonnier, directeur général de Quantum Pacific. "La SailGP, avec son audience mondiale et son format de compétition d'élite, est exactement le type de plateforme sportive à forte croissance en laquelle nous croyons", a-t-il ajouté.

"Nous sommes ici pour gagner, et nous sommes ici pour construire quelque chose de durable", a ajouté Bonnier dans un communiqué sur l'acquisition de Los Gallos, qui a remporté le championnat de la quatrième saison de SailGP en 2024.

La SailGP reprend du service ce week-end à Rio de Janeiro, pour ses débuts en Amérique du Sud. Los Gallos, qui occupent la cinquième place du classement de cette saison, se produiront devant leur public en septembre, lorsque les courses se dérouleront à Valence .

"Nous sommes ravis d'entamer ce nouveau chapitre avec une plus grande ambition et une vision claire à long terme", a déclaré Antonio Alquezar, directeur général de Los Gallos, ajoutant que l'accord avec Quantum Pacific leur donnait une plateforme pour s'appuyer sur leurs récentes bonnes performances .

Fondé en 2019 par Russell Coutts et Larry Ellison d'Oracle, SailGP a évolué vers un modèle de franchise qui a attiré des célébrités et des investisseurs institutionnels.

Les stars hollywoodiennes Hugh Jackman et Ryan Reynolds ont acquis les Flying Roos d'Australie, tandis qu'un consortium de leaders de l'industrie du sport a pris le contrôle de l'équipe italienne.