VOGO signe avec le Groupe Récréa un contrat pour mettre en place

et exploiter des solutions VOGOSCOPE dans le futur Centre

Aquatique de Saint-Denis

VOGO (Code ISIN : FR0011532225 - Mnémonique : ALVGO) annonce la signature d’un

contrat avec le Groupe Récréa pour la mise en place et l’exploitation des solutions

VOGOSCOPE dans le Centre Aquatique (CAO) de Saint-Denis.

En cours de construction face au Stade de France à Saint-Denis, le Centre Aquatique sera livré à

Paris 2024 au mois d’avril l’année prochaine. Il accueillera les épreuves de plongeon, de water-polo

et de natation artistique pendant l’évènement. Il constitue le seul ouvrage construit de manière

pérenne spécifiquement pour 2024.