Communiqué de presse VOGO



Résultats Annuels 2024 :

Progression du chiffre d’affaires (+10%)

Forte augmentation des revenus récurrents (+39%)

EBITDA annuel positif



Objectifs 2025 :

Poursuite de la dynamique commerciale et nouvelle amélioration des résultats



VOGO annonce la publication de ses résultats annuels au 31 décembre 2024, arrêtés par le Conseil d’Administration le 15 avril 2025.



VOGO affiche des résultats en amélioration, avec en particulier un EBITDA positif sur l’ensemble de l’exercice. Cette évolution positive a été portée par une solide dynamique commerciale, validant le passage du modèle d’affaires en mode TaaS (Technology as a Service) et par une bonne maîtrise de la structure de charges. Malgré la prudence imposée par le contexte économique actuel, VOGO aborde l’exercice 2025 avec confiance tant sur ses perspectives d’activité que sur ses résultats.