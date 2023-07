Communiqué de presse VOGO



Premier semestre 2023 :



Un chiffre d’affaires en repli qui intègre l’évolution volontaire du modèle de vente vers un modèle TaaS (Technology as a Service), induisant une forte récurrence des revenus



Solide dynamique de prises de commandes



Amélioration de l’activité attendue dès le second semestre



VOGO publie aujourd’hui son chiffre d’affaires au titre du premier semestre 2023. L’activité, en ce début d’année, est en repli de 24% pour atteindre 4,5 M€.



Après 10 semestres consécutifs de croissance depuis l’Introduction en Bourse, ce repli reflète une évolution volontaire du modèle d’affaires sur le marché du sport d’un modèle de vente vers un modèle de type Technology as a Service (TaaS). Il repose sur des contrats pluriannuels intégrant matériels, logiciels et prestations et offre une récurrence forte des revenus ainsi qu’une fidélisation accrue du portefeuille clients.