Communiqué de presse VOGO



Premier semestre 2020 : un chiffre d'affaires de 2,3 M€ en croissance de +216% porté par l'intégration de VOKKERO®.

Un Groupe plus international et plus diversifié.

Une prise de position dans la Santé avec EasyCov, test de dépistage salivaire du SARS-COV-2 : premières royalties attendues au second semestre.



Sur les 6 premiers mois de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires du Groupe ressort à 2,3 M€, en progression de 216% par rapport au premier semestre 2019. Cette croissance est portée par

l'intégration de l'activité VOKKERO®, acquisition réalisée fin octobre 2019, dont la contribution au chiffre d'affaires s'est élevée à 1,7 M€ sur le premier semestre 2020.