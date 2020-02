Communiqué de presse VOGO



VOGO nomme Greg Millard Président de la filiale VOGO NORTH AMERICA. Une nouvelle étape dans le développement du Groupe aux Etats-Unis.



Après avoir intégré, fin 2019, la filiale VOGO NORTH AMERICA basée à New-York, VOGO (Code ISIN : FR0011532225 - Mnémonique : ALVGO) confirme son ambition sur le marché du sport aux Etats-Unis avec la nomination de Greg Millard en tant que Président de la filiale VOGO NORTH AMERICA.



Greg Milliard a une solide expérience dans l'industrie du sport et de l'entertainment aux Etats-Unis en occupant des fonctions de plus en plus importantes à la NFL (National Football League), chez CBS Sports, IMG (International Management Group), et Turner Sports. Plus récemment, il prend la responsabilité en tant Vice-Président exécutif de l'activité Event & Experiential Partnerships chez le numéro 1 du divertissement audio américain, iHeartMedia.