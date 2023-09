Communiqué de presse VOGO



La FFGym s’engage avec VOGOSCOPE dans le cadre d’un partenariat sur 3 ans.



La Fédération Française de Gymnastique (FFGym), ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) et VOGO (Code ISIN FR0011532225, ALVGO) annoncent la signature d’un partenariat de trois ans, lors des Internationaux de France ce week-end à l’Accor Arena de Paris, afin de déployer des solutions vidéo innovantes dans l’univers de la pratique gymnique en France.



En choisissant VOGOSCOPE, 1ère solution clé-en-main de captation multi-caméras et de diffusion Live & Replay, destinée aux sports amateurs ou peu diffusés à la TV, aux centres d’entraînement et aux collectivités, la FFGym réaffirme son engagement auprès de l’ensemble des acteurs de la gymnastique dans sa mutation numérique.