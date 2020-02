Communiqué de presse VOGO



La BPI soutient VOGO dans sa R&D. 1,8 millions d'euros pour accélérer sur de nouvelles fonctionnalités vidéo exploitant le réseau 5G et l'Intelligence Artificielle.



VOGO (Code ISIN : FR0011532225 - Mnémonique : ALVGO) annonce ce jour l'obtention d'un financement de Bpifrance d'un montant de 1 796 K€ dans le cadre du « Concours d'innovation i-Nov » pour son projet de recherche et développement « IA5 ». Ce financement non-dilutif permettra de conforter l'avance technologique de la solution vidéo VOGOSPORT et d'accélérer le développement d'innovations technologiques à haute valeur ajoutée. Ce financement de 1,8 M€ est réparti pour 1,2M€ sous forme de subventions et 0,6 M€ sous forme d'avances remboursables.