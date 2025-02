VOGO fête les 20 ans de VOKKERO. Une stratégie d’innovation créatrice de valeur et au cœur du développement des marchés du sport et de l’industrie.

VOGO fête les 20 ans des solutions VOKKERO. En 20 ans, cette marque acquise avec ses actifs par VOGO en 2019 a sur faire la différence sur le terrain de l’innovation et s’imposer comme leader de la communication en environnements difficiles dans le sport et dans l’industrie.



VOKKERO : une marque forte et novatrice pour des besoins tout terrain.