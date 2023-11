Vogo et la Fédération Européenne de Handball signent unnouveau contrat

(AOF) - Vogo et la Fédération Européenne de Handball annoncent la signature d'un nouveau contrat concernant l'utilisation d'une solution de live & replay vidéo à destination des arbitres pour les Euro EHF masculin et féminin 2024 et 2026, soit une couverture totale de 260 matchs. Cet engagement vient renforcer le nouveau modèle économique TaaS (Technonlogy as a Service) de Vogo caractérisé par des contrats de prestation de services pluriannuels.

Après le déploiement initié en 2023 dans le cadre des matchs de l'EHF Champions League, l'offre de VOGO est désormais étendue avec la mise à disposition d'un Replay Operator VOGO sur chaque match. Ce dernier, formé en amont par l'EHF sur les règles du Handball, va assister les arbitres terrain pour manipuler et sélectionner les flux vidéos sur les écrans Vogosport durant le match.

Seront mis aussi à disposition des outils de diffusion et de visualisation de la solution Vogosport Elite qui seront composés de 3 écrans tactiles 27 pouces positionnés en bord de terrain. Le premier est manipulé par le Replay Operator de Vogo. Le second est dédié à l'arbitre assistant vidéo.

Le troisième duplique les images à destination des arbitres terrain afin de faciliter leurs prises de décision.

Il y aura aussi la mise en place de caméras de but répliquant le modèle de la " Goal Line Technology " déployée dans le Football associée à l'installation de mini-caméras surveillant les zones de substitution des équipes.

