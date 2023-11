VOGO et la Fédération Européenne de Handball signent un nouveau contrat pour le déploiement de la solution d’arbitrage vidéo VOGO ELITE BUNDLE lors des EURO EHF masculins et féminins 2024 et 2026.

VOGO et la Fédération Européenne de Handball annoncent la signature d'un nouveau contrat concernant l'utilisation d'une solution de live & replay vidéo à destination des arbitres pour les EURO EHF masculin et féminin 2024 et 2026, soit une couverture totale de 260 matchs. Cet engagement vient renforcer le nouveau modèle économique TaaS (Technonlogy as a Service) de VOGO caractérisé par des contrats de prestation de services pluriannuels.