Communiqué de presse VOGO



EasyCOV : avis positif de la Haute Autorité de Santé.

Une nouvelle étape pour le déploiement à grande échelle du test salivaire en France et à l'International.



Le 27 novembre 2020 la Haute Autorité de Santé (HAS) a rendu un avis positif sur l'utilisation et le remboursement du test EasyCOV chez les patients symptomatiques pour lesquels le prélèvement nasopharyngé est impossible ou difficilement réalisable. Le consortium, au cœur du dispositif, formé par la société de biotechnologie SKILLCELL (groupe ALCEN), le laboratoire SYS2DIAG (CNRS/ALCEN) et la société VOGO se félicite de ces premières indications qui pourraient encore être étendues.