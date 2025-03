Vogo déploie sa solution d’arbitrage dans le futsal italien

(AOF) - Vogo, présent dans l'univers du sport pour ses solutions audio et vidéo, annonce la signature d’un nouveau contrat avec la Divisione Calcio a 5 – organe de la Fédération Italienne de Football (FIGC), responsable de l’organisation et de la gestion des compétitions de Futsal en Italie - pour le déploiement de sa solution d’arbitrage vidéo, Vogosport Elite. Avec le futsal, Vogo se diversifie dans un nouveau sport, après le football, le rugby et le handball

