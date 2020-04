Communiqué de presse VOGO.



COVID-19 - Participation de VOGO au développement, à la production et à la distribution d'un test salivaire de dépistage rapide.



VOGO (Code ISIN : FR0011532225 - Mnémonique : ALVGO) annonce collaborer avec les équipes scientifiques du CNRS travaillant au laboratoire Sys2Diag et avec la société de biotechnologie SkillCell pour la mise à disposition d'un test salivaire de dépistage rapide, si les résultats de l'étude clinique en cours sont concluants.



Face à la crise sanitaire actuelle, il est aujourd'hui établi que le dépistage massif et rapide des populations sera décisif. Le test EasyCov a aujourd'hui tous les atouts pour répondre à ce défi.