VOGO annonce le renouvellement de son contrat avec la Ligue Nationale de Rugby (LNR) pour une durée de 4 saisons dans le cadre de la détection des blessures et en particulier du Protocole commotions cérébrales.

Communiqué de presse VOGO



VOGO annonce le renouvellement de son contrat avec la Ligue Nationale de Rugby (LNR) pour une durée de 4 saisons. Après une première collaboration de 6 ans initiée lors de la saison 2017-2018, VOGO continue à déployer son service de replay vidéo VOGOSPORT auprès des personnels médicaux lors des rencontres afin de faciliter la détection et le diagnostic des blessures et en particulier des commotions cérébrales (protocole HIA). Ce contrat couvre tous les matchs de TOP 14, de ProD2, de l’In Extenso Supersevens ainsi que les matchs de Coupe d’Europe programmés sur le territoire français.