VOGO : Alliance technologique et commerciale entre ABEO et VOGO.

Alliance technologique et commerciale entre ABEO et VOGO.



Accord sur la création d'une joint-venture dédiée au déploiement mondial de VOGOSCOPE, 1ère solution clé-enmain de captation multi-caméras et de diffusion Live & Replay, destinée aux sports amateurs, aux centres d'entraînement et aux collectivités.



VOGO et ABEO annoncent aujourd'hui la signature d'un accord relatif à la création d'une joint-venture pour déployer à l'échelle mondiale VOGOSCOPE, 1er kit clé-en-main de captation multicaméras et de diffusion vidéo Live & Replay. Cette signature fait suite à l'accord de partenariat signé en 2019 entre les deux groupes, dont la vocation était de bâtir une offre de rupture basée sur la technologie de VOGO et à destination des clients des marques d'ABEO associées aux divisions « Sport » (Gymnova, Spieth, Janssen-Fritsen, Schelde, Bosan...) et « Sportainment & Climbing » (Entre-Prises, Clip'n Climb, Fun Spot...).