Vodafone: une nouvelle directrice financière désignée information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 10:27









(CercleFinance.com) - Vodafone a annoncé jeudi son intention de nommer Pilar Lopez, une ancienne cadre de Microsoft et de Telefonica, au poste de directrice financière en remplacement de Luka Mucic, qui avait officialisé son prochain départ le mois dernier.



L'opérateur britannique de téléphonie mobile précise que Pilar Lopez, qui rejoindra le groupe au mois d'octobre, ne prendra officiellement ses fonctions qu'à partir du 1er décembre, date du lendemain du départ effectif de Mucic.



Pilar Lopez était jusqu'ici la directrice opérationnelle (COO) de Microsoft pour l'Europe, après avoir occupé plusieurs rôle pour le géant américain des logiciels au cours des dix dernières années.



Elle avait passé auparavant 16 années chez Telefonica, notamment à la direction financière de Telefonica Europe, après avoir démarré sa carrière chez J.P. Morgan.



Elle siège également au conseil d'administration d'Inditex.



Vodafone précise que son salaire annuel de base se montera à 725.000 livres sterling, avec un bonus susceptible d'atteindre 200% de ce montant, sans compter la rémunération liée à son plan d'intéressement à long terme.





