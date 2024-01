Vodafone : rejet de la nouvelle proposition de fusion avec iliad en Italie

Le groupe iliad entend continuer à renforcer ses positions sur le marché italien et poursuivre sa stratégie offensive en matière de gains de parts de marché sur tous les segments.

La proposition évaluait Vodafone Italia à 10,45 milliards d'euros et iliad Italia à 4,45 milliards d'euros et incluait le retrait de l'option d'achat initialement envisagée au bénéfice du groupe iliad.

(AOF) - Vodafone a rejeté la nouvelle proposition de fusion avec iliad en Italie. Mi-décembre dernier, le groupe de télécoms britannique avait fait l'objet d'une proposition de la part de l'opérateur français afin de rapprocher leurs activités en Italie. Ce projet de fusion entre iliad Italia et Vodafone Italia donnant naissance à NewCo est donc aujourd'hui au point mort. Iliad a formulé auprès de Vodafone une offre améliorée avec l'objectif réaffirmé de créer le challenger le plus innovant du secteur des télécommunications en Italie.

