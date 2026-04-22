Vodafone offre aux petites entreprises des capacités de cybersécurité et d'IA grâce à un partenariat avec Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur européen de téléphonie mobile et de haut débit Vodafone VOD.L a déclaré qu'il offrirait à ses petites entreprises clientes une cybersécurité avancée et une IA agentique grâce à son lien stratégique d'un milliard de dollars avec Google Cloud convenu en octobre 2024.

Le produit de sécurité sera un service géré de détection et de réponse activé par Google Security Operations conçu pour protéger les petites entreprises contre les cybermenaces de plus en plus fréquentes et sophistiquées, a déclaré Vodafone mercredi.

Il sera lancé en Allemagne, conformément aux normes strictes de protection des données de la région, avant d'être déployé sur d'autres marchés européens dans le courant de l'année.

Le produit d'IA agentique - Vodafone Business AI Concierge with Google Gemini - est conçu pour dialoguer avec les clients d'une petite entreprise afin de répondre aux demandes de renseignements et de prendre des rendez-vous, a précisé l'entreprise.

Il sera initialement disponible en Grèce et en Allemagne, a précisé Vodafone. Les prix des deux produits n'ont pas été annoncés.

Fanan Henriques, directeur des produits commerciaux et des activités internationales de Vodafone, a déclaré que ces produits aideraient les petites entreprises à commencer à utiliser l'IA sans complexité ni risque.

"En combinant notre réseau et notre assistance avec l'expertise de Google Cloud en matière d'IA, nous rendons l'IA avancée et sécurisée pratique pour l'utilisation quotidienne des entreprises - en commençant par des innovations comme AI Concierge, l'une des premières intégrations de téléphonie avec Gemini", a-t-il déclaré.