Vodafone: des antennes mobiles équipées de capteurs guidés

(CercleFinance.com) - Vodafone va équiper ses antennes 5G de capteurs guidés par satellite.



Le groupe annonce que ses futures antennes mobiles intégreront des capteurs guidés par satellite pour garantir un alignement optimal, essentiel à la qualité du signal 4G et 5G. Le déploiement débutera en Albanie dès septembre avant d'être étendu à d'autres marchés.



Les antennes mal orientées, en raison de conditions météorologiques ou sismiques, peuvent dégrader la connexion.



Actuellement, leur installation repose sur des interventions manuelles complexes, nécessitant des ajustements précis en inclinaison et altitude.



Grâce à des capteurs GPS embarqués, les nouvelles antennes transmettront en temps réel leur position et performances aux centres d'opérations du réseau. Les ingénieurs pourront ainsi ajuster automatiquement l'alignement ou intervenir sur site si nécessaire.



' En intégrant des capteurs dans nos antennes, nous pouvons plus facilement affiner nos radios pour offrir aux clients une qualité de signal optimale ', déclare Alberto Ripepi, Chief Network Officer de Vodafone.





