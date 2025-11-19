 Aller au contenu principal
Vizsla Silver s'effondre après l'annonce d'une offre de 250 millions de dollars de titres convertibles
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 22:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre -

** Les actions cotées aux Etats-Unis de la société canadienne Vizsla Silver Corp VZLA.N ont baissé de 15% à 3,97 dollars hors marché, la société cherchant à lever des capitaux

** La société minière annonce un placement privé de 250 millions de dollars d'obligations convertibles échéant en janvier 2031 ()

** VZLA a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour soutenir l'exploration et le développement du projet argent-or Panuco à Sinaloa, au Mexique, les acquisitions futures potentielles, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour acheter des options d'achat plafonnées réglées en espèces, des transactions dérivées utilisées pour aider à atténuer la dilution

** Les actions de VZLA cotées aux États-Unis ont clôturé le mercredi en hausse de 2,9 % à 4,67 $, ce qui représente une capitalisation boursière d'environ 1,6 milliard de dollars, selon les données du LSEG

** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de 173%

