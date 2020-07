Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi se renforce encore au capital de Lagardère Reuters • 15/07/2020 à 10:18









VIVENDI SE RENFORCE ENCORE AU CAPITAL DE LAGARDÈRE PARIS (Reuters) - Vivendi, contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré, a encore accru sa participation au capital du groupe Lagardère dont il détient désormais 21,19%, a-t-on appris mercredi dans un avis de l'Autorité des marchés financiers. Dans une déclaration au gendarme boursier, le géant des médias et du divertissement, qui avait révélé fin avril avoir acquis plus de 10% de la société, déclare qu'il envisage de continuer à se renforcer au capital du groupe présent dans l'édition, les médias et les boutiques d'aéroport. Vivendi, qui précise ne pas avoir l'intention de prendre le contrôle de Lagardère, dit "envisager de demander sa nomination ou celle d'une ou de plusieurs personnes comme membre du conseil de surveillance de Lagardère". (Gwénaëlle Barzic, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris +0.07% LVMH MOET VUITTON Euronext Paris +1.47%