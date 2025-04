Vivendi se pourvoit en cassation concernant sa scission

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Vivendi a déclaré dans un communiqué son intention de se pourvoir en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris quant à la scission du groupe. La cour d'appel a désavoué la semaine dernière une décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et ordonné à cette dernière de réexaminer les conditions dans lesquelles ont eu lieu la scission, ayant décidé que Vivendi était sous le contrôle juridique du groupe Bolloré.

