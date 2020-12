Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi - S&P Global abaisse la perspective de la note BBB à "négative" Reuters • 02/12/2020 à 18:44









PARIS, 2 décembre (Reuters) - * VIVENDI - S&P GLOBAL ABAISSE LA PERSPECTIVE DE LA NOTE BBB DU GROUPE À "NÉGATIVE" CONTRE "STABLE" Pour plus de détails, cliquez sur VIV.PA (Rédaction de Paris)

