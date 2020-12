Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi réfute formellement toute faute dans le dossier Mediaset Reuters • 12/12/2020 à 16:13









PARIS, 12 décembre (Reuters) - Vivendi VIV.PA a déclaré samedi dans un communiqué que: * VIVENDI RÉFUTE FORMELLEMENT AVOIR COMMIS LA MOINDRE FAUTE DANS LE DOSSIER MEDIASET * VIVENDI CONTINUERA À APPORTER SON PLEIN SOUTIEN AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE DOSSIER MEDIASET * VIVENDI RÉAFFIRME AVOIR ACQUIS SA PARTICIPATION DANS MEDIASET DE MANIÈRE LÉGALE ET AVOIR TOUJOURS COMMUNIQUÉ DE MANIÈRE TRANSPARENTE AUX MARCHÉS ET AUX RÉGULATEURS * VIVENDI DIT QU'IL CONTINUERA DE PRENDRE TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES, Y COMPRIS DES ACTIONS PÉNALES, POUR PROTÉGER SES INTÉRÊTS LÉGITIMES AINSI QUE CEUX DE SES ACTUELS ET PRÉCÉDENTS DIRIGEANTS Pour plus de détails, cliquez sur VIV.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées MEDIASET MIL -1.61% TELECOM ITALIA MIL -3.94% BOLLORE Euronext Paris +1.50% VIVENDI Euronext Paris +0.87%