Vivendi : rechute vers 2,9E, surveiller 2,86E information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 09:09









(CercleFinance.com) - Vivendi rechute vers 2,90E et ébauche ainsi un double sommet sous 2,87E (les 30 mai et 16 juin): la figure serait validée en cas d'enfoncement du récent plancher des 2,86E du 3 juin.

Le titre pourrait alors s'enfoncer vers 2,72E, l'ex-plancher du 8 mai.





