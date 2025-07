Vivendi: forte contraction des bénéfices au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 18:10









(Zonebourse.com) - Vivendi a publié un résultat net part du groupe de 30 ME au titre du premier semestre 2025, en forte baisse par rapport aux 159 ME enregistrés un an plus tôt, qui incluaient des plus-values exceptionnelles liées à des cessions d'actifs. En données ajustées, le résultat net ajusté ressort à 54 ME, en baisse de 61,6 %.



De son côté, le chiffre d'affaires progresse de 8 % à 145 ME, soutenu par la performance de Gameloft, dont les revenus atteignent 143 ME (+8,4 % à périmètre et change constants). Le segment PC/console représente désormais 45 % de l'activité, avec une croissance de 18 %, tandis que le mobile reste stable.



L'EBITA ressort à 18 ME, contre -29 ME au S1 2024, grâce à l'amélioration de la contribution de Gameloft (+20 ME), à la baisse des frais corporate (-13 ME) et à une hausse de 14 ME de la quote-part dans les résultats d'UMG, qui atteint 62 ME.



Par ailleurs, l'endettement net est ramené à 1,77 MdE contre 2,57 MdsE fin 2024, grâce notamment à la cession des titres TIM et à la gestion active du portefeuille de participations.



Arnaud de Puyfontaine et Yannick Bolloré saluent des ' résultats solides ', portés par la transformation de Gameloft et la dynamique de rationalisation des coûts, dans un contexte de recentrage stratégique sur les contenus et les médias.





Valeurs associées VIVENDI 3,3250 EUR Euronext Paris +0,36%