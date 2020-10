Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi fait appel de la décision de justice sur Lagardère Reuters • 14/10/2020 à 17:00









VIVENDI FAIT APPEL DE LA DÉCISION DE JUSTICE SUR LAGARDÈRE PARIS (Reuters) - Vivendi a annoncé mercredi qu'il allait faire appel de la décision de justice rejetant sa demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire du groupe Lagardère. "Vivendi prend acte de la décision du président du tribunal de commerce de Paris de ne pas faire droit à sa demande de convocation dans les meilleurs délais d'une assemblée générale du groupe Lagardère", déclare le groupe contrôlé par Vincent Bolloré, premier actionnaire de Lagardère, dans un communiqué. "Vivendi, qui reste confiant dans le bien-fondé de la démarche, va faire appel de cette décision", ajoute le groupe de médias, qui souhaite obtenir une représentation au conseil de surveillance de Lagardère. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris +0.12% LVMH Euronext Paris -1.09% LAGARDERE Euronext Paris +1.01% VIVENDI Euronext Paris +0.12%