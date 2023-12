Le géant des médias et de l'édition Vivendi étudie un projet de scission de ses activités en plusieurs entités cotées, structurées notamment autour de Canal+, Havas et d'une société d'investissement incluant sa participation majoritaire dans le groupe Lagardère.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Une annonce surprise qui intervient moins d'un mois après la prise de contrôle définitive sur Lagardère et a pour ambition de "libérer pleinement le potentiel de développement de l'ensemble" des activités du groupe.

"Le directoire de Vivendi a proposé au conseil de surveillance – ce que ce dernier a autorisé aujourd'hui – la possibilité d'étudier un projet de scission de la société en plusieurs entités, qui seraient chacune cotées en Bourse (...)", affirme Vivendi dans un communiqué, sans plus de détails sur le calendrier.

Mastodonte des médias, le groupe de Vincent Bolloré est notamment soutenu par le dynamisme de Canal+ et d'Havas qui ont affiché respectivement 1,5 milliard d'euros de chiffres d'affaires au 3e trimestre et 686 millions d'euros, "dans un contexte international marqué par de nombreuses opportunités d'investissement".

Canal+, dont le portefeuille dépasse "les 25 millions d'abonnés dans près de 50 pays", a par exemple fait l'acquisition du distributeur de chaînes européen M7, puis de l'opérateur européen SPI, et pris "des participations stratégiques dans des entreprises telles que Multichoice, VIU (opérateur hongkongais de streaming, ndlr) ou encore Viaplay", le Netflix scandinave.

"Canal+ se positionne favorablement pour exploiter d'autres opportunités de consolidation à l'échelle internationale", assure Vivendi, qui entend aussi accélérer le développement d'Havas, qui a "mené un rythme soutenu d’acquisitions ciblées au cours des deux dernières années".

- "Agilité financière" -

Ce projet de scission, qui devrait s'inscrire dans la durée, donnerait "les moyens humains et l'agilité financière nécessaires" aux développements souhaités, souligne Vivendi, qui fera un point sur l'avancement de l'étude" du projet et de sa faisabilité "en temps voulu".

La troisième entité qui pourrait voir le jour est une "société d’investissement détenant des participations financières cotées et non cotées dans les secteurs de la culture, des médias et du divertissement", dont la participation dans Lagardère.

Fin novembre la prise de contrôle de la maison Lagardère par la famille Bolloré a enfin connu son dénouement, après plus de trois ans et demi de péripéties, qui avait débuté quand Vincent Bolloré s'était invité au capital de Lagardère à l'approche d'une assemblée générale à haut risque pour son gérant.

Avec cette méga-acquisition, Vivendi change de dimension et passe de 38.000 à environ 66.000 salariés. Son chiffre d'affaires progresserait, sur une base comparable à celle de 2022, de 72% à 16,5 milliards d'euros, selon le groupe.

Vivendi doit faire son retour mi-décembre au sein du CAC 40, six mois après l'avoir quitté. Depuis la cession de son ancienne filiale Universal Music en 2021, le groupe a vu sa valeur en Bourse être divisée par trois en près de deux ans.

Vivendi "subit une décote de conglomérat très élevée", rappelle-t-il dans son communiqué, cette décote correspond à l'écart entre la valorisation boursière d'un groupe et la somme des valeurs de ses filiales et participations dans différentes sociétés.