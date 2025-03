Vivendi : enfonce le palier des 2,75E information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 11:56









(CercleFinance.com) - Vivendi enfonce le palier des 2,75E -ex-résistance du 4 février- et corrige jusque sur 2,67E (petit plancher testé le 6 février).

La consolidation risque de se poursuivre en direction de 2,60E, ex-résistance du 6 au 21 janvier.





