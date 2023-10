Vivendi en progression trimestrielle ; le rapprochement avec Lagardère "avant la fin de l'année"

(AOF) - Vivendi a fait état de ses comptes du troisième trimestre 2023 d'où ressort une progression du chiffre d’affaires de 2,5 % et de 3,1 % à taux de change et périmètre constants à 2,426 milliards d’euros. Le groupe a précisé dans un communiqué que "le rapprochement avec Lagardère devrait être finalisé avant la fin de l’année". Groupe Canal+ enregistre une croissance de son chiffre d'affaires de 5,7% sur la période, soutenu notamment par la forte progression de Studiocanal (23,6%).

De son côté, Havas affiche une croissance organique de son revenu net de 4,5 %. Tous ses métiers ont progressé.

Au cours des neuf premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires de Prisma Media s'élève à 224 millions d'euros, en baisse de 6 % par rapport à la même période de 2022.

Le chiffre d'affaires de Gameloft s'établit à 213 millions d'euros, en baisse de 0,9 % par rapport à la même période en 2022 dans un marché du jeu vidéo en repli en 2023.

"Nous devrions finaliser le rapprochement avec Lagardère d'ici à la fin de l'année, sous réserve des autorisations nécessaires. Notre Groupe prendra alors une nouvelle dimension, avec un chiffre d'affaires en hausse de l'ordre de 70 % grâce à la contribution d'Hachette, troisième groupe mondial d'édition grand public et d'éducation, et aux activités de travel retail. Notre stature internationale sera également significativement renforcée", ont déclaré Yannick Bolloré, Président du Conseil de surveillance, et Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire de Vivendi.