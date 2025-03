Vivendi: en forte hausse après les résultats 2024 information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 09:33









(CercleFinance.com) - Le titre débute la séance en forte hausse (+2,3%) après l'annonce hier soir des résultats sur l'exercice 2024.



L'actif net réévalué (ANR), qui reflète l'estimation de la valeur au 31 décembre 2024 de l'ensemble des participations du Groupe, net des passifs financiers, s'élève à 4,829 milliards d'euros, soit 4,69 euros par action.



Le portefeuille des participations du Groupe est évalué à plus de 7,1 milliards d'euros au 31 décembre 2024.



Sur l'exercice 2024, le chiffre d'affaires de Vivendi s'établit à 297 millions d'euros, contre 312 millions d'euros sur l'exercice 2023, en baisse de 4,9 %. A taux de change et périmètre constants, il recule de 5,2 % par rapport à l'exercice 2023.



Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'établit à -1 million d'euros, contre -33 millions d'euros sur l'exercice 2023.



'Cette évolution positive s'explique par une amélioration de l'EBITA de Gameloft et par une progression importante de la quote-part dans le résultat net d'UMG' indique le groupe.



Le résultat net, part du groupe, affiche une perte de -6 004 millions d'euros (-5,96 euro par action de base), contre un bénéfice de 405 millions d'euros sur l'exercice 2023 (0,40 euro par action de base).



'Sur l'exercice 2024, il comprend notamment les moins-values de déconsolidation de Canal+, Louis Hachette Group et Havas (-5 875 millions d'euros), la dépréciation de l'écart d'acquisition relatif à Gameloft (-140 millions d'euros)' précise le groupe.



Le résultat net ajusté enregistre un bénéfice de 111 millions d'euros (0,11 euro par action de base), contre 336 millions d'euros sur l'exercice 2023 (0,33 euro par action de base).





Valeurs associées VIVENDI 2,93 EUR Euronext Paris +3,03%