Vivendi: dividende approuvé en AG information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Vivendi annonce que son assemblée générale a approuvé la distribution d'un dividende ordinaire en numéraire de quatre centimes d'euro par action au titre 2024. Le détachement du coupon interviendra le 29 avril pour une mise en paiement à partir du 2 mai.



Les actionnaires ont aussi ratifié les cooptations, intervenues le 6 mars dernier, de Laure Delahousse et de Philippe Labro en qualité de membres du conseil de surveillance, en remplacement de Cyrille Bolloré et de Sébastien Bolloré.



'Ces deux nouveaux membres apportent leurs compétences particulièrement en matière réglementaire et de gestion d'actifs, pour la première, et dans le domaine des médias et des contenus pour le second', rappelle le groupe de médias et de divertissement.





Valeurs associées VIVENDI 2,6570 EUR Euronext Paris +2,00%