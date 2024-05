Vivendi : Canal + lance sa nouvelle offre de streaming

(AOF) - Canal +, filiale du groupe Vivendi, propriété de Vincent Bolloré, lance ce mercredi TV+, sa nouvelle offre de streaming regroupant au même endroit toute la TV en live et en replay, avec, en plus, une sélection de contenus Canal +, pour 2 euros par mois sans engagement. TV+ réunit plus de 80 chaînes de télévision, dont toutes les chaînes de la TNT, des chaînes multithématiques couvrant tous les genres (RTL9, Olympia TV, MTV, Planète+ Aventure, Comédie+…) ainsi que 8 chaînes digitales (Comedy Club, Clique TV, Les Nouveaux Explorateurs, Gym Direct…).

"Conformément aux nouveaux usages vidéo, TV+ est compatible avec tous les écrans : TV connectées, Chromecast, Airplay, Apple TV, Fire TV, Android TV, PC/MAC, smartphones, tablettes et consoles de jeux compatibles avec l'application CANAL+ (hors satellite et boxes internet)", précise un communiqué de la chaîne cryptée.