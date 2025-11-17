Vita Coco profite de la forte baisse des droits de douane sur ses produits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 novembre - ** Les actions du fabricant de boissons Vita Coco COCO.O ont augmenté d'environ 12,5 % à 49,35 $ dans les échanges matinaux

** La société s'attend à ce que les droits de douane sur ses produits tombent à environ 6 %, contre 23 % auparavant, sur la base de l'approvisionnement actuel et de l'assortiment de produits

** La Maison Blanche exempte les produits à base d'eau de coco des droits de douane en vertu du décret 14257 mis à jour

** Cependant, elle ne s'attend pas à ce que l'allègement tarifaire ait un impact sur les résultats de 2025

** BofA a également relevé COCO de "neutre" à "achat"; a augmenté le PT de 48 $ à 54 $ à la suite de l'annonce de la Maison Blanche

** Sept courtiers sur 11 évaluent l'action à "acheter" ou plus, quatre à "conserver"; le PT médian est de 50 $

** En incluant les mouvements de la séance, les actions de COCO ont augmenté d'environ 34% depuis le début de l'année