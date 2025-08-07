Vistra revoit à la hausse ses perspectives de bénéfices pour 2026 et prévoit une expansion du nucléaire pour répondre à la demande d'électricité

Vistra VST.N a relevé jeudi ses perspectives d'EBITDA ajusté pour 2026 et a dévoilé des plans pour augmenter la capacité nucléaire d'ici 2030 afin de se positionner pour une augmentation de la demande d'électricité aux États-Unis, même si le bénéfice du deuxième trimestre a chuté en raison de l'augmentation des coûts.

Les actions de la société ont augmenté de près de 4 % dans les échanges de la matinée.

Vistra a déclaré qu'elle prévoyait d'ajouter plus de 600 mégawatts de production nucléaire d'ici la mi-2030 pour répondre aux besoins croissants en électricité, en particulier des centres de données et de la croissance industrielle liée à l'IA.

En juillet, la société a reçu l'approbation réglementaire pour prolonger les opérations de sa centrale nucléaire de Perry dans l'Ohio jusqu'en 2046.

L'entreprise texane a revu à la hausse ses prévisions d'EBITDA ajusté pour 2026 à environ 6,8 milliards de dollars, en excluant les contributions des sept centrales au gaz naturel qu'elle a acquises en mai.

Pour l'année en cours, elle a réaffirmé sa prévision de bénéfice de base ajusté des activités poursuivies entre 5,5 milliards de dollars et 6,1 milliards de dollars, ce qui correspond largement aux estimations des analystes.

L'U.S. Energy Information Administration estime que la consommation d'électricité dans le pays atteindra des sommets en 2025 et 2026, sous l'effet de l'augmentation de la demande des centres de données qui cherchent à répondre aux ambitions de Big Tech en matière d'intelligence artificielle.

Néanmoins, les résultats du deuxième trimestre de Vistra ont été affectés par les coûts.

Le bénéfice net pour le trimestre clos le 30 juin est tombé à 327 millions de dollars, contre 467 millions de dollars un an plus tôt.

L'EBITDA ajusté des activités courantes est passé de 1,41 milliard de dollars à 1,35 milliard de dollars, en partie à cause d'arrêts de production non planifiés.

Les dépenses d'exploitation totales ont augmenté de 17 % pour atteindre 733 millions de dollars, tandis que les coûts d'intérêt ont bondi de près de 26 % pour atteindre 303 millions de dollars.

Des taux d'intérêt plus élevés et plus longs pèsent sur les services publics américains en augmentant le coût de l'entretien et de l'expansion de l'infrastructure.

La directrice générale Jim Burke a déclaré que la société avait reversé 6,5 milliards de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions à ce jour, et qu'elle prévoyait de reverser 1,8 milliard de dollars supplémentaires d'ici à la fin de 2026.