Vistra progresse après l'acquisition de Cogentrix Energy pour 4,7 milliards de dollars

5 janvier - ** Les actions de la société de services publics Vistra VST.N augmentent de 6,2 % dans les échanges prolongés

** La société rachète Cogentrix Energy à Quantum Capital Group pour près de 4,7 milliards de dollars

** La transaction comprend trois installations de turbines à gaz à cycle combiné et deux installations de turbines à combustion situées dans la zone PJM

** La transaction comprend également quatre installations de turbines à gaz à cycle combiné dans la région ISO de la Nouvelle-Angleterre et une installation de cogénération dans la région ERCOT

** La transaction devrait être conclue entre le milieu et la fin de l'année 2026

** Les actions de VST ont augmenté de 17 % en 2025