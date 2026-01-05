Vistra progresse après l'acquisition de Cogentrix Energy pour 4,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 janvier - ** Les actions de la société de services publics Vistra VST.N augmentent de 6,2 % dans les échanges prolongés
** La société rachète Cogentrix Energy à Quantum Capital Group pour près de 4,7 milliards de dollars
** La transaction comprend trois installations de turbines à gaz à cycle combiné et deux installations de turbines à combustion situées dans la zone PJM
** La transaction comprend également quatre installations de turbines à gaz à cycle combiné dans la région ISO de la Nouvelle-Angleterre et une installation de cogénération dans la région ERCOT
** La transaction devrait être conclue entre le milieu et la fin de l'année 2026
** Les actions de VST ont augmenté de 17 % en 2025
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer