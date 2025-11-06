 Aller au contenu principal
Vistra prévoit une hausse de son bénéfice de base en 2026 en raison de l'augmentation de la demande d'électricité aux États-Unis
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 14:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vistra Corp VST.N a prévu jeudi un bénéfice de base ajusté pour 2026 supérieur à ses perspectives pour l'année en cours, signalant la confiance dans son portefeuille de production d'électricité en pleine croissance et la forte demande sur les marchés américains.

Le producteur d'électricité basé au Texas s'attend à ce que l'Ebitda ajusté de 2026 se situe entre 6,8 milliards de dollars et 7,6 milliards de dollars, en hausse par rapport à sa fourchette de prévisions de 2025 de 5,7 milliards de dollars à 5,9 milliards de dollars, car il augmente la capacité de production d'énergie propre et à base de gaz.

Le conseil d'administration de Vistra a également approuvé un rachat d'actions supplémentaire d'un milliard de dollars.

L'essor des centres de données sur l'IA et les crypto-monnaies, combiné à l'électrification accélérée des foyers et des entreprises, devrait porter la demande d'électricité aux États-Unis à des niveaux record en 2025 et 2026, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration).

Pour répondre à la hausse de la demande, Vistra a signé ces derniers mois un contrat de 20 ans pour fournir 1 200 mégawatts à partir d'une centrale nucléaire et a acquis sept installations au gaz naturel totalisant 2 600 MW pour un montant de 1,9 milliard de dollars.

Elle fait également avancer la construction de plusieurs projets solaires et de stockage, notamment au Texas, dans l'Illinois et en Californie, soutenus par des accords d'achat d'électricité à long terme avec Amazon et Microsoft.

Au troisième trimestre, cependant, le bénéfice net de Vistra a diminué de plus de moitié pour atteindre 652 millions de dollars, en raison d'une baisse des gains non réalisés sur les positions dérivées de 1,67 milliard de dollars et de l'augmentation des dépenses d'exploitation.

Les dépenses d'exploitation pour le trimestre juillet-septembre ont augmenté d'environ 6,3 % pour atteindre 655 millions de dollars.

Fusions / Acquisitions
Environnement

