Vistra obtient la décision d'investissement finale pour la construction de deux nouvelles unités de production d'électricité au gaz naturel de pointe

Vistra VST.N a déclaré lundi qu'elle avait pris la décision finale d'investir dans la construction de deux unités de production d'électricité au gaz naturel, générant ensemble 860 mégawatts, dans sa centrale électrique de Permian Basin.