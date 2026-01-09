Vistra et Oklo s'envolent grâce aux accords sur l'énergie nucléaire soutenus par Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

9 janvier - ** Les actions de la société de services publics Vistra Corp VST.N font un bond de 13,6 % à 171,10 $, tandis que les actions d'Oklo OKLO.N , soutenues par Sam-Altman, grimpent de 13,3 % à 110,60 $ ** Les sociétés signent des contrats d'énergie nucléaire pour 6,6 gigawatts avec Meta META.O

** VST signe un accord de 20 ans pour fournir à Meta plus de 2 600 mégawatts d'énergie sans carbone à partir d'une combinaison de trois centrales nucléaires Vistra

** OKLO prévoit de développer un campus de 1,2 gigawatt dans le comté de Pike, Ohio, pour soutenir les centres de données de Meta dans la région

** En 2025, VST a augmenté de 17,02 % et OKLO de 238 %