Vistra en hausse après avoir décidé d'investir dans la construction d'unités de production d'électricité à partir de gaz naturel dans la région du Permien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions de la société de services publics américaine Vistra VST.N augmentent de 1,7 % à 210,79 $ avant le marché

** La société a pris la décision finale d'investir dans la construction de deux nouvelles unités avancées de production d'électricité au gaz naturel, totalisant 860 mégawatts, sur le site de sa centrale électrique de Permian Basin

** L'expansion triple la capacité du site de 325 mégawatts à 1 185 MW

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 50,3 % depuis le début de l'année