Vistra dépasse les estimations de son bénéfice trimestriel de base grâce à la demande d'électricité induite par l'IA

(Mise à jour des actions, ajout de détails tirés de la conférence téléphonique tout au long de l'article) par Katha Kalia

Le producteur d'électricité Vistra Corp VST.N a battu jeudi les attentes de Wall Street pour le bénéfice de base ajusté du quatrième trimestre, la hausse de la demande d'électricité des centres de données induite par l'IA ayant alimenté les bénéfices.

La consommation d'électricité aux États-Unis devrait augmenter fortement cette année et l'année prochaine, en raison de la croissance rapide des centres de données sur l'IA et les crypto-monnaies et de l'électrification accrue du chauffage et du transport.

Les actions de la société étaient en baisse de 3,5% dans les échanges de l'après-midi, après avoir signalé une baisse de 52,5% du bénéfice net trimestriel en raison de la hausse des charges d'intérêts.

Cependant, le directeur général de Vistra, Jim Burke, a maintenu des perspectives optimistes sur la demande d'électricité et a déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique que la société s'attend à ce que la croissance globale de la charge de pointe soit supérieure à la demande de pointe.

M. Burke a ajouté qu'il ne s'attendait pas à ce que la croissance de la charge liée aux centres de données ait un impact significatif sur le resserrement de l'équilibre entre l'offre et la demande avant la fin de 2027 ou le début de 2028.

Vistra est l'un des principaux bénéficiaires de l'augmentation de la demande d'électricité, car les entreprises de Big Tech font la course pour obtenir des contrats d'approvisionnement en électricité à long terme afin d'alimenter les opérations basées sur l'IA.

Le producteur d'électricité a conclu un accord pour fournir de l'électricité à AMZN.O Amazon Web Services à partir de sa centrale nucléaire de Comanche Peak.

AWS construirait une installation près de la centrale pour utiliser sa capacité de 1 200 mégawatts, tout en apportant une production de secours pour soutenir l'expansion et la fiabilité futures.

Au début de l'année, Meta Platforms a signé un accord de 20 ans pour l'achat d'électricité provenant de trois centrales nucléaires de Vistra situées au cœur des États-Unis, en vue de la construction de petits réacteurs modulaires.

En janvier, Vistra a également annoncé un accord de 4,7 milliards de dollars pour l'acquisition de Cogentrix Energy et de ses 10 centrales au gaz naturel auprès de Quantum Capital Group, afin d'augmenter la capacité pour répondre aux besoins croissants en électricité.

"Nous pensons que le marché ne parvient pas à apprécier la valeur des flux de trésorerie contractuels réalisés, avant d'envisager de futures transactions", ont déclaré les analystes de J.P Morgan.

Vistra a affiché un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 1,74 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 1,68 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.