Vistra dépasse les estimations de bénéfice de base du quatrième trimestre grâce à la demande d'électricité induite par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Leproducteur d'électricité Vistra Corp

VST.N a dépassé les attentes de Wall Street pour le bénéfice de base ajusté du quatrième trimestre jeudi, la hausse de la demande d'électricité des centres de données induite par l'IA ayant alimenté les bénéfices.

La consommation d'électricité aux États-Unis devrait augmenter fortement cette année et l'année prochaine, en raison de l'expansion rapide des centres de données pour les services d'intelligence artificielle et les crypto-monnaies, et du passage au chauffage et au transport électriques par les ménages et les entreprises.

Les grandes entreprises technologiques tentent également d'obtenir des contrats d'approvisionnement en électricité à long terme pour alimenter les services d'intelligence artificielle et les centres de données.

Au début de l'année, Meta Platforms a signé un accord de 20 ans pour acheter de l'électricité provenant de trois centrales nucléaires de Vistra situées au cœur des États-Unis, afin de construire de petits réacteurs modulaires.

En janvier, Vistra a également annoncé un accord de 4,7 milliards de dollars pour l'acquisition de Cogentrix Energy et de ses 10 centrales au gaz naturel auprès de Quantum Capital Group, afin d'augmenter la capacité pour répondre aux besoins croissants en électricité.

En novembre, le producteur d'électricité a prévu un bénéfice de base ajusté pour 2026 supérieur à ses prévisions pour 2025, ce qui témoigne de sa confiance dans son portefeuille de production d'électricité en pleine croissance et de la forte demande sur les marchés américains.

La société prévoit un bénéfice de base ajusté pour 2026 compris entre 6,8 et 7,6 milliards de dollars, en hausse par rapport à la fourchette de 5,7 à 5,9 milliards de dollars prévue pour 2025, grâce à l'augmentation de sa capacité de production d'électricité à partir de gaz et d'énergie propre.

Toutefois, le bénéfice de Vistra au quatrième trimestre, qui s'est élevé à 233 millions de dollars, a diminué par rapport aux 490 millions de dollars enregistrés l'année précédente.

La société basée à Irving, au Texas, a affiché un bénéfice de base ajusté de 1,74 milliard de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,68 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société ont augmenté de 1,8 % dans les échanges avant bourse.