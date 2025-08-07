Vistra annonce une baisse de son bénéfice trimestriel en raison de l'augmentation des coûts d'exploitation et d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vistra Corp VST.N a annoncé une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre jeudi, en raison de coûts d'exploitation et d'intérêts plus élevés, ce qui a entraîné une baisse de ses actions d'environ 6 % dans les échanges avant bourse.

Des taux d'intérêt toujours plus élevés et plus longs peuvent peser sur les services publics car ils rendent plus coûteux les investissements dans la construction et l'entretien d'infrastructures essentielles telles que les réseaux électriques.

Les frais d'intérêt de la société ont augmenté de 25,7 % pour atteindre 303 millions de dollars au cours du trimestre considéré, tandis que les dépenses d'exploitation totales ont augmenté d'environ 17 % pour atteindre 733 millions de dollars.

Son bénéfice de base ajusté provenant des activités courantes a chuté à 1,35 milliard de dollars, contre 1,41 milliard de dollars un an plus tôt, pénalisé par des pannes d'usine.

En mai, Vistra a acquis sept installations de production au gaz naturel, d'une capacité combinée de près de 2 600 mégawatts, pour 1,9 milliard de dollars, et a reçu en juillet l'approbation de l'organisme de réglementation nucléaire américain pour prolonger les opérations de la centrale de Perry jusqu'en 2046, alors qu'elle cherche à répondre à la demande croissante d'électricité.

L'Administration américaine de l'information sur l'énergie estime que la consommation d'électricité dans le pays atteindra des sommets en 2025 et 2026, sous l'effet de l'augmentation de la demande des centres de données qui cherchent à répondre aux ambitions de Big Tech en matière d'intelligence artificielle.

Vistra a réaffirmé que le bénéfice de base ajusté des activités poursuivies pour l'année en cours se situait entre 5,5 et 6,1 milliards de dollars, contre 5,9 milliards de dollars estimés par les analystes.

La société basée à Irving, au Texas, a enregistré un bénéfice net de 327 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre 467 millions de dollars il y a un an.