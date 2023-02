VISIOMED GROUP : Visiomed Group s'associe à deux puissants partenaires pour concrétiser son implantation en Arabie Saoudite

Paris, le 16 février 2023

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, franchit une nouvelle étape dans son implantation en Arabie Saoudite, après la signature d'une lettre d'intention (LOI) et son entrée en discussions exclusives avec le groupe Abrar Communications Co. (« Abrar ») annoncée en novembre 2022 [1] . Dans ce cadre, Visiomed Group a décidé de créer une co-entreprise avec deux puissants partenaires, Abrar et Al-Ghazzawi Group.

La phase de constitution de la co-entreprise qui regroupera les activités saoudiennes de Visiomed Group, en association avec Abrar et Al-Ghazzawi Group, est lancée. À la suite de la récente signature d'un pacte d'actionnaires, annoncée à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires 2022 [2] , les licences d'activité ont été demandées. Ces licences permettront de se positionner sur les marchés de la prévention, du diagnostic et du dépistage médical à grande échelle , activités clés de Visiomed Group déjà développées avec succès à Dubaï via Smart Salem.

Des partenaires industriels à fort ancrage local et une expérience reconnue dans l'implantation de groupes étrangers en Arabie Saoudite

Afin de s'assurer du succès de sa conquête d'un nouveau territoire majeur, Visiomed Group a fait le choix stratégique de s'associer avec deux partenaires disposant d'un fort ancrage local. L'accord initial conclu avec Abrar a ainsi été étendu à Al-Ghazzawi Group.

Fondé en 1993, Abrar ( www.abrars.co ) est un acteur saoudien de référence dans le déploiement et l'intégration de solutions technologiques notamment pour les secteurs du transport, des télécommunications, de la défense et de l'énergie. Abrar est un partenaire industriel reconnu pour avoir participé avec succès à l'implantation de sociétés étrangères en Arabie Saoudite (Thalès, Motorola entre autres). Le groupe emploie aujourd'hui plus de 400 personnes en Arabie Saoudite à Riyadh, Djeddah, Dammam, Madinah et Yanbu.

Al-Ghazzawi Group ( www.ghazzawigroup.com ) est l'un des plus grands conglomérats familiaux d'Arabie Saoudite impliqué notamment dans les secteurs de l'immobilier, des transports, de l'agro-alimentaire, des services et des télécommunications. Le groupe cherche continuellement à investir dans de nouveaux projets où il peut faire valoir ses compétences, son expérience et son expertise du marché saoudien. Ses activités l'ont notamment amené à développer de nombreux partenariats avec des entreprises étrangères (Nokia notamment). Al-Ghazzawi Group compte aujourd'hui plus de 1 200 employés.

Structure de la co-entreprise

La société sera détenue à 59% par Visiomed Group, à 36% par Abrar et à 5% par Al-Ghazzawi Group.

Visiomed apportera son expertise dans le secteur de la santé et de la prévention (analyse médicale, radiologie, analyse et traitement de données), ainsi que son expérience dans le déploiement de centres médicaux innovants.

Abrar et Al-Ghazzawi Group, en tant que groupes industriels extrêmement ancrés sur le territoire saoudien, joueront un rôle clé dans l'implantation de la co-entreprise par leur implication avec les parties prenantes locales (sanitaires, immobilier et infrastructures, administratives, juridiques et financières).

La société sera, pour cette phase initiale, capitalisée par ses actionnaires sur fonds propres (125 k€ dont 74 k€ pour Visiomed Group [3] ), avant l'affinement d'un plan de financement global du projet, intégrant notamment des ressources bancaires locales, pour assurer son développement.

Un positionnement stratégique et une première implantation ciblée

Les segments ciblés en priorité seront les Iqama Medical Tests (Medical Fitness), les tests de santé liés aux renouvellements d'assurance (un marché représentant près de 3,5 millions de tests par an en Arabie Saoudite) et les bilans de prévention médicale.

L'objectif est d'ouvrir en 2023 un premier centre médical à Riyadh au cœur du quartier financier, le King Abdullah Financial District (KAFD). S'étalant aujourd'hui sur 1,6 million de m 2 et fort de plus de 80 bâtiments, dont près de 60 tours de bureaux, KAFD jouit d'une forte densité d'employés et résidents et représente un emplacement stratégique pour l'entrée de Visiomed Group sur le marché saoudien.

Docteur Rafat Samman, fondateur et Directeur général d'Abrar, et membre du directoire de la Chambre de Commerce franco-saoudienne, déclare : « Dans notre volonté de développement stratégique dans le secteur de la santé, nous voulions impérativement trouver un partenaire sérieux dans le domaine médical et le diagnostic. Nous sommes honorés de nous associer dans cette société avec notre nouveau partenaire Visiomed Group. La montée en puissance récente de Visiomed Group, leur forte croissance aux Émirats Arabes Unis dans le ‘Medical Fitness' et leur philosophie axée sur la prévention posent les jalons d'un développement extrêmement prometteur en Arabie Saoudite. Nous sommes fiers d'ajouter Visiomed Group à notre cercle de partenaires industriels comptant notamment Thales et Motorola. L'Arabie Saoudite est en pleine expansion et de tels partenariats nous permettent de participer activement au développement de notre économie. »

Radwan Samman, Directeur commercial d'Abrar, déclare : « La forte croissance de la demande pour des systèmes de prévention et de tests médicaux en Arabie Saoudite fut le facteur décisif dans notre volonté de nous développer dans ce secteur. Visiomed Group devient notre partenaire stratégique dans ce nouveau segment de marché. Poussé par le vaste plan de développement et de modernisation du secteur médical du ministère de la santé, nous sommes convaincus que notre stratégie d'implantation à Riyadh et demain dans d'autres régions d'Arabie sera couronné de succès . »

Guillaume Bremond, Président de Visiomed Group, déclare : « L'implantation d'une nouvelle société en Arabie Saoudite constitue la deuxième phase de notre plan d'expansion au Moyen-Orient. Nous sommes honorés de pouvoir lancer ce projet aux côtés d'Abrar et de Al-Ghazzawi Group, deux partenaires expérimentés de tout premier plan. Le marché saoudien est en plein boom et la demande de services médicaux rapides, digitalisés et fiables est énorme. D'une part, la population d'Arabie Saoudite passera de 36 millions d'habitants en 2022 à plus de 50 millions en 2030. D'autre part, de vastes programmes d'investissements sont programmés d'ici 2030 : plus de 60 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures de santé, dont 1,5 milliard de dollars investis dans la transformation digitale, avec comme pierre angulaire la participation de partenaires privés. Il était donc naturel pour Visiomed Group de s'implanter en Arabie Saoudite. »

Thomas Picquette, Directeur général de Visiomed Group, déclare : « Nous sommes ravis de l'officialisation de notre collaboration en Arabie Saoudite avec 2 partenaires industriels prestigieux. Les savoir-faire combinés de nos groupes respectifs seront des atouts forts pour adresser ce marché dynamique et porté par une volonté de modernisation et de démocratisation d'accès à l'offre de prévention et de santé. L'ensemble de nos équipes travaillent maintenant activement pour délivrer rapidement notre plan de déploiement et notre vision en Arabie Saoudite. »

Visiomed Group tiendra le marché régulièrement informé des avancées de ce nouveau développement stratégique.

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience dans le secteur de la santé pour investir dans les technologies et services de santé innovants en France et à l'international.

Le Groupe compte aujourd'hui deux actifs et participations :

Smart Salem, premier centre d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, détenue à 100% par Visiomed Group.

L'offre Smart Salem s'appuie sur un savoir-faire en analyse médicale, radiologie et en analyse et traitement de données pour dépister près de 35 maladies en 7 minutes chez un patient (notamment VIH, hépatites et tuberculose) en offrant fiabilité des résultats, lisibilité et expérience patient exceptionnelle permises par des technologies avancées d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle.

L'offre « Medical Fitness Assessment » de Smart Salem issue de ce savoir-faire permet ainsi l'obtention d'un Visa de résidence ou de travail en l'espace de 30 minutes.

Smart Salem est une plateforme technologique offrant de nombreuses opportunités de croissance, comme le montre l'ouverture du second centre à Dubaï en septembre 2022 et l'autorisation reçue pour l'ouverture d'un troisième centre au premier trimestre 2023.

Bewellthy, créé en 2022, acteur de référence des solutions de santé connectées et de téléconsultation et détenue à 49.88% par Visiomed Group.

Bewellthy propose un univers technologique enrichi mariant dispositifs médicaux, logiciels et services de « conciergerie de santé et de bien-être » permettant de répondre à tous les besoins et cas d'usage de la télésanté.

Le produit phare de Bewellthy, VisioCheck, est la 1 ère station de télémédecine de moins de 300g à destination des professionnels de santé, déclinée en mallette, station ou espace de santé modulaire.

Bewellthy déploie aujourd'hui ses solutions et services de France et à l'étranger notamment en Italie et aux USA.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.visiomed-group.com .

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES LEIB Fatou-Kiné N'DIAYE Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr fndiaye@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

© Visiomed Group SA 2023. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.

[1] Visiomed Group entre en discussions exclusives avec le Groupe Abrar Communications Co. dans le cadre de son implantation sur le marché saoudien

[2] Une année 2022 historique marquée par une croissance exceptionnelle (+99%), un EBITDA normalisé positif et des décisions stratégiques offrant de grandes perspectives pour 2023

[3] Taux de change EUR/AED = 4,02

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mGidlclsYmfJxmxsYsaWm5RmmWmSw2mXaGOXmJSdmMmYbGxplJhnnJabZnBpm2dm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78620-alvmg_cp_point_etape_ksa_vfr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com