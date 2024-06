VISIOMED GROUP : Visiomed Group poursuit son virage stratégique amorcé en 2022 et affiche ses ambitions en devenant Klea Holding

Après une restructuration de la société et un repositionnement réussi de ses activités, le groupe ambitionne désormais une diversification sectorielle et géographique plus poussée en devenant Klea Holding (Klea) [1]

Klea devient ainsi un groupe ayant pour objectif d'investir dans des entreprises innovantes de divers secteurs d'activité, en France et à l'international, et d'accompagner leur croissance sur le même modèle que Smart Salem et Smart Health

Appelé par ses actionnaires, le développement d'activités opérationnelles en France devient un objectif important du groupe

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG) devient Klea Holding, avec l'ambition de développer de nouvelles activités sur de nouveaux marchés.

Nouvelle ambition, nouvelle stratégie

« Depuis deux ans, le Groupe a été radicalement transformé : nouvelle gouvernance, nouvelles activités avec un ancrage fort au Moyen-Orient, forte croissance, rentabilité. Fort de cette transformation réussie et pouvant désormais bénéficier d'une stabilité liée à de solides performances financières, le Groupe affiche de nouvelles ambitions stratégiques. Nous souhaitons capitaliser sur notre savoir-faire pour ouvrir une nouvelle phase de notre développement » déclare Clément Pacaud, Directeur Général.

« Conforté par nos récents succès, Klea poursuivra donc ce projet entrepreneurial à forte valeur ajoutée en France et à l'international. Notre objectif est d'être présent dans divers secteurs, au-delà du médical, en soutenant le développement de sociétés dont le potentiel de croissance pérenne et rentable est clairement identifié et d'en faire des leaders innovants sur leurs marchés respectifs. Ce modèle et ce savoir-faire font la force du Groupe depuis deux ans avec l'essor de Smart Salem aux Emirats Arabes Unis et demain celui de Smart Health en Arabie Saoudite. Nous souhaitons le répliquer sans contrainte géographique ou sectorielle. »

Nouvelle identité, nouvelles valeurs

La nouvelle identité de Klea Holding « scaling industries of the future » (« façonner les industries de demain ») reflète notre ambition de faire évoluer et digitaliser les industries d'aujourd'hui et de faire grandir celles de demain.

Les critères d'investissement de Klea mettront l'emphase sur le potentiel de croissance du marché, les possibilités de synergies avec nos actifs existants, la profitabilité ou encore les critères ESG.

Les équipes de Klea se concentreront sur la digitalisation et l'opérationnalisation des entreprises dans lesquelles elles investiront afin de les moderniser, les faire croitre, les rendre plus compétitives et plus profitables et ainsi maximiser la création de valeur à moyen terme pour les actionnaires.

Plusieurs dossiers, notamment en France, sont déjà à l'étude.

Ratification en Assemblée Générale

Le changement de nom de la société et cette nouvelle stratégie seront soumis au vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 26 juin 2024. Un communiqué de presse précisera le nouveau code Mnémonique et le libellé du Groupe coté sur Euronext Growth à Paris.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un Groupe centré sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scaling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde.

Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.kleaholding.com

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

[1] Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale du 26 juin 2024