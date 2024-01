VISIOMED GROUP : Visiomed Group franchit une étape majeure et affirme son ambition d'être le leader des centres médicaux de pointe en s'implantant en Arabie Saoudite

Paris, le 2 janvier 2024

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, annonce une étape stratégique dans le cadre du déploiement de ses activités en Arabie Saoudite. Le groupe, via sa filiale Smart Health, vient de sécuriser un emplacement de premier plan pour implanter son 1 er centre médical de plus de 600 m 2 au cœur du très dynamique quartier financier de Riyadh : King Abdullah Financial District (KAFD).

Le nouveau centre offrira le savoir-faire unique du Groupe, déjà déployé dans les centres Smart Salem à Dubaï, combinant technologie, vitesse de traitement de la donnée patient et expertise médicale. Les patients pourront ainsi profiter d'un service de dépistage ultra rapide et entièrement digitalisé pour les tests médicaux administratifs ainsi que d'une offre de bilans de santé et de prévention à la pointe de la recherche.

Illustration de la politique de développement du Royaume, KAFD est un centre d'affaires en plein essor abritant de grandes entités saoudiennes publiques et privées ainsi qu'un large éventail de grandes entreprises internationales qui choisissent l'Arabie Saoudite et KAFD comme nouveau siège régional. La zone KAFD est déjà bien occupée et des extensions du parc immobilier se poursuivent afin d'accueillir davantage de sociétés et également développer des zones commerciales et résidentielles.

Riyadh abrite une population de près de 7 millions de personnes. 60% de la population de Riyadh est à 25 minutes de KAFD, 85% à 35 minutes. 3 lignes de métro connectent également KAFD à l'aéroport international de Riyadh avec un temps de trajet de 20 minutes.

« Nous avions annoncé notre ambition de répliquer notre succès à Dubaï en nous implantant en Arabie Saoudite afin de renforcer notre position de leader des centres médicaux digitalisés et d'étendre considérablement notre marché adressable. Avec cet emplacement privilégié au cœur d'une zone représentant le dynamisme de l'Arabie Saoudite, nous sommes dans les meilleures conditions pour nous développer rapidement. », a déclaré Guillaume Bremond, président de Visiomed.

Smart Health va désormais finaliser la phase de conception de ce nouveau centre, préalable au lancement des travaux. L'investissement et les modes de financements envisagés sont comparables à ce que le Groupe a déjà mis en œuvre avec succès à Dubaï pour les centres Smart Salem. Le centre ouvrira ses portes en 2024.

***

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience pour promouvoir les technologies et services innovants qui façonneront la santé et la prévention de demain.

Le Groupe a orienté ses activités vers le Moyen-Orient depuis 2021 et l'acquisition de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, détenue à 100% par Visiomed Group.

Visiomed accélère par ailleurs son développement dans la région, avec la création de Smart Health, une joint-venture qui emmènera le déploiement des centres innovants du Groupe en Arabie Saoudite.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.visiomed-group.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES LEIB Fatou-Kiné N'DIAYE Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr fndiaye@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

© Visiomed Group SA 2024. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.