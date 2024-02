VISIOMED GROUP : Visiomed Group annonce un nouveau record d'affluence dans ses centres Smart Salem dès le mois de janvier et démarre fort l'année 2024

Plus de 13 504 tests réalisés en janvier 2024

Une moyenne de 614 tests par jour

Une croissance en volume de +34% par rapport à janvier 2023

Paris, Dubaï, le 1 er février 2024

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, annonce un nouveau record d'affluence de sa filiale Smart Salem au mois de janvier 2024.

Après une croissance importante en 2023 (+41% en volume par rapport à 2022), Smart Salem confirme son excellent début d'exercice 2024 en accueillant 13 504 personnes dès janvier 2024 (+34% par rapport à janvier 2023).

Les grandes actions stratégiques mises en place par le Groupe pour consolider la croissance de Smart Salem (nouveaux centres, diversification des services et tests, renforcement marketing et commercial) confirment donc leur impact très positif et laissent espérer un exercice 2024 toujours dynamique pour les activités de Visiomed Group à Dubaï.

Clément Pacaud, Directeur Général de Visiomed Group, déclare : « Nous entamons cette nouvelle année avec des journées, des semaines et un mois records chez Smart Salem. Le Groupe entend s'appuyer sur le travail des équipes et sur ces excellentes performances pour soutenir notre stratégie de développement dans la région. »

Nombre de tests effectués Janvier 2024 Janvier 2023 Variation

Jan-24 / Jant-23 Activité Medical Fitness 13 251 10 067 +32% Activité Bilan de santé 253 n.a. n.a. Nombre total de tests 13 504 10 067 +34%

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience pour promouvoir les technologies et services innovants qui façonneront la santé et la prévention de demain.

Le Groupe a orienté ses activités vers le Moyen-Orient depuis 2021 et l'acquisition de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats arabes unis, détenue à 100% par Visiomed Group.

Visiomed accélère par ailleurs son développement dans la région, avec la création de Smart Health, une joint-venture qui emmènera le déploiement des centres innovants du Groupe en Arabie Saoudite.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.visiomed-group.com

