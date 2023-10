VISIOMED GROUP : Visiomed Group annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel 2023

Paris, le 9 octobre 2023

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, annonce avoir déposé auprès d'Euronext et mis à la disposition du public son rapport financier semestriel au 30 juin 2023.

En ligne avec son plan stratégique, Visiomed Group confirme sa bonne trajectoire au premier semestre 2023 :

Croissance importante du chiffre d'affaires Medical Fitness

EBITDA positif en forte amélioration

Résultat net aussi en forte amélioration

Marge d'autofinancement positive

L'important dynamisme de Smart Salem, avec un nombre de tests effectués en hausse de 34%, a permis une forte croissance du chiffre d'affaires consolidé sur le premier semestre 2023 qui atteint 6,4 M€ (+41% comparé au chiffre d'affaires du premier semestre 2022 à périmètre équivalent).

La stratégie de croissance rentable menée par le groupe depuis plus d'un an, couplée à la baisse marquée des coûts de structure et au repositionnement stratégique du Groupe, permettent à Visiomed Group de publier un EBITDA consolidé positif passant de -0,5 M€ au premier semestre 2022 à +0,9 M€ au premier semestre 2023 (soit une marge de 14,2%).

De même le résultat net consolidé montre une forte croissance de +1,8 M€ par rapport au premier semestre 2022.

La marge brute d'autofinancement du Groupe est également positive (+0,8 M€) et l'endettement net consolidé du Groupe est de 5,9 M€ au 30 juin 2023.

Perspectives pour le second semestre

Les perspectives du Groupe pour la fin de l'exercice sont bonnes avec une accélération significative de l'activité de Smart Salem anticipée au 3 ème trimestre 2023, traduisant la montée en puissance de nos deux derniers centres et le succès de la diversification de notre offre.

Un communiqué dédié à l'activité du 3 ème trimestre sera publié le 11 octobre 2023 après Bourse.

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience pour promouvoir les technologies et services innovants qui façonneront la santé et la prévention de demain.

Le Groupe a orienté ses activités vers le Moyen-Orient depuis 2021 et l'acquisition de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, détenue à 100% par Visiomed Group.

Visiomed accélère par ailleurs son développement dans la région, avec la création de Smart Health, une joint-venture qui emmènera le déploiement des centres innovants du Groupe en Arabie Saoudite.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.visiomed-group.com

