VISIOMED GROUP : Une année 2022 historique marquée par une croissance exceptionnelle (+99%), un EBITDA normalisé positif et des décisions stratégiques offrant de grandes perspectives pour 2023

Paris, le 26 janvier 2023

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, présente ses performances opérationnelles 2022.

Au titre de l'exercice 2022, Visiomed Group affiche des performances records, avec une forte croissance du chiffre d'affaires consolidé, une hausse continue de l'activité de Medical Fitness et une rentabilité opérationnelle normalisée positive. Les décisions fortes de 2022, dont les ajustements d'activité et de périmètre, offrent de belles perspectives pour 2023.

2022 aura marqué un tournant dans la stratégie et les perspectives de Visiomed Group, avec la mise en place d'une nouvelle gouvernance et d'une nouvelle équipe de direction dès avril et avec un plan stratégique présentant la nouvelle vision du Groupe et de ses filiales dès mai 2022. Cette stratégie repose sur 3 piliers :

Une structuration financière et opérationnelle en ligne avec notre volonté de développement :

Arrêt du contrat d'OCABSA en mai 2022 (fin des conversions d'OC) ;

Levée d'une obligation simple participative en août 2022 de 3,6 M€ afin de financer le développement des activités du Groupe ;

Rationalisation des frais de structure et réorganisation des prestataires ;

Un repositionnement réussi de Smart Salem :

Arrêt des activités liées au COVID et focus sur l'activité Medical Fitness, en forte croissance ;

Ouverture du 2 nd centre Medical Fitness au DIFC avec mise en place d'un financement dédié à sa construction auprès d'Emirates NBD ;

centre Medical Fitness au DIFC avec mise en place d'un financement dédié à sa construction auprès d'Emirates NBD ; Obtention de l'autorisation de la Dubaï Heath Authority pour l'ouverture d'un 3 ème centre prévu au 1 er trimestre 2023 ;

De nouvelles perspectives de croissance pour BewellConnect, activité désormais déconsolidée, grâce au rapprochement avec Whealthy Care Solutions (WCS) au sein d'une nouvelle entité BEWELLTHY mieux équipée pour attaquer le marché porteur de la santé connectée.

Guillaume Brémond, Président de Visiomed Group, déclare :

« 2022 a été une année charnière pour Visiomed Group avec beaucoup d'étapes franchies. Depuis notre arrivée il y a 9 mois, nous avons mis définitivement fin à l'utilisation d'outils de financements dilutifs tout en structurant le financement de nos activités autour d'une levée obligataire de 3,6 M€ et la signature d'un accord de financement de long terme avec une banque de premier plan (Emirates NBD) pour l'ouverture de nos centres Smart Salem à Dubaï. Nous avons ouvert notre second centre de Medical Fitness au DIFC, pleinement opérationnel depuis le 26 septembre 2022. Ce second centre affiche une montée en puissance plus rapide que le premier à City Walk, contribuant aux

86 892 visites totales effectuées en 2022 et permettant à Smart Salem de réaliser un excellent début d'année. Nous allons continuer à travailler pour faire grandir Visiomed Group sur tous les fronts en 2023 et justifier la confiance de nos actionnaires.

Etant désormais une société profitable, nous sommes très enthousiastes pour cette nouvelle année qui verra l'ouverture de notre troisième centre de Medical Fitness à Dubaï Knowledge Park d'ici la fin du premier trimestre. Les gains de productivité liés aux améliorations technologiques de ces deux derniers centres, ainsi que leur taille, vont d'ailleurs nous permettre d'atteindre une qualité de services renforcée, un maillage territorial optimal et une capacité d'accueil totale d'environ 2 000 visites / jour, capacité suffisante pour adresser le marché dubaïote et confirmer notre position d'acteur de référence.

Nous sommes également ravis du rapprochement de BewellConnect et WCS au sein de BEWELLTHY qui, sous le leadership de Rodolphe Bioche, Président de BEWELLTHY, valide notre ambition commune de créer un nouvel acteur de référence sur le secteur de la santé connectée.

Enfin, le projet d'entrée de Visiomed Group en Arabie Saoudite, avec l'appui précieux d'Abrar Communication, se confirme. Nous avons signé le 22 janvier 2023 un pacte d'actionnaires, prévoyant la création d'une co-entreprise. Nous sommes extrêmement enthousiastes et impatients à l'idée de nous implanter sur le plus grand marché du Moyen-Orient avec un tel partenaire industriel. Je suis convaincu que l'Arabie Saoudite deviendra à terme un formidable relai de croissance pour Visiomed Group. »

Forte croissance du chiffre d'affaires consolidé (+99%) et EBITDA normalisé positif en 2022

au 31/12 - M€

données non auditées 2021

consolidé [1] 2022

consolidé [2] Variation

21/22 Variation 21/22 en % Chiffre d'affaires Smart Salem 6,6 11,8 +5,2 +78% Chiffre d'affaires BewellConnect 0,6 2,5 +1,9 +351% Chiffre d'affaires consolidé 7,2 14,3 +7,1 +99% EBITDA normalisé Smart Salem 3,1 4,5 +1,4 +44% EBITDA normalisé BewellConnect [3] (2,2) (1,5) +0,7 na Coûts centraux normalisés [4] (3,8) (2,5) +1,2 na EBITDA normalisé (2,9) 0,5 +3,4 na

Le chiffre d'affaires consolidé sur l'exercice 2022 atteint 14,3 M€, soit +7,1 M€ comparé au chiffre d'affaires consolidé sur l'exercice 2021. Cette croissance est principalement liée à :

La contribution de Smart Salem [5] (+5,2 M€) ;

La croissance organique de BewellConnect (+1,9 M€).

L'EBITDA normalisé est positif et en amélioration de 3,4 M€ sur 1 an, porté par les fortes performances de Smart Salem, les décisions de restructuration sur BewellConnect et les importantes économies de coûts centraux.

Impact des changements de périmètre sur le groupe : chiffre d'affaires retraité 2022 de 9,8 M€ et EBITDA normalisé retraité de 2,2 M€, en ligne avec l'objectif

À la suite de l'arrêt en 2022 de toutes les activités liées au COVID et de la cession de BewellConnect à la joint-venture BEWELLTHY [6] , Visiomed Group a jugé pertinent de présenter une vision retraitée de ces activités qui n'impacteront plus sa performance opérationnelle en 2023.

au 31/12 - M€

données non auditées 2022

retraité² Chiffre d'affaires Smart Salem hors COVID 9,8 Chiffre d'affaires consolidé hors activités arrêtées ou cédées 9,8 EBITDA normalisé Smart Salem hors COVID 4,7 Coûts centraux normalisés (2,5) EBITDA normalisé hors activités arrêtées ou cédées 2,2

Smart Salem : une croissance de +47% sur le cœur de métier du Medical Fitness

Compte tenu de l'acquisition de la filiale Smart Salem en août 2021, Visiomed Group a jugé pertinent de présenter une analyse comparative avec un chiffre d'affaires proforma réalisé sur l'ensemble de l'exercice 2021 (janvier-décembre).

au 31/12 - M€

données non auditées 2021

Proforma [7] 2022

consolidé [8] Variation

21/22 Variation 21/22 en % Chiffre d'affaires Medical Fitness 6,7 9,8 +3,1 +47% Chiffre d'affaires COVID 9,5 2,0 (7,5) (76%) Chiffre d'affaires Smart Salem 16,2 11,8 (4,4) (27%) Nombre de visiteurs Medical Fitness 66 229 86 892 +20 663 +31%

La performance de Smart Salem en 2022 est marquée par une très forte croissance de la fréquentation (+31%) et des revenus générés par l'activité de Medical Fitness (+47%), cœur de métier de notre filiale, et liée à :

La hausse de la fréquentation du 1 er centre City Walk sur l'exercice ;

centre City Walk sur l'exercice ; L'ouverture du 2 nd centre au DIFC, pleinement opérationnel depuis le 26 septembre 2022.

Le nouveau Management, en place depuis le printemps 2022, a par ailleurs décidé de désengager Smart Salem des activités liées au COVID, non récurrentes et devenues peu margées. Le chiffre d'affaires généré par les tests et ventes de kits PCR est par conséquent en baisse en 2022, avec un chiffre d'affaires non significatif de 0,1 M€ au 2 nd semestre 2022.

BewellConnect : une croissance portée par des ventes liées au COVID en 2022

au 31/12 - M€

données non auditées 2021

consolidé 2022

consolidé Variation

21/22 Variation 21/22 en % Chiffre d'affaires Santé connectée 0,5 0,1 (0,4) (75%) Chiffre d'affaires COVID 0,1 2,4 +2,3 +2922% Chiffre d'affaires BewellConnect 0,6 2,5 +1,9 +351%

Le chiffre d'affaires de BewellConnect progresse de +1,9 M€ entre le 2021 et 2022, notamment impacté par :

Des ventes significatives de produits COVID (masques et gels) au 1 er trimestre 2022 de l'ordre de 2,3 M€. Le Management s'est depuis désengagé de cette activité, hors cœur de métier, consommatrice de ressources humaines et financières, et à marge faible ;

trimestre 2022 de l'ordre de 2,3 M€. Le Management s'est depuis désengagé de cette activité, hors cœur de métier, consommatrice de ressources humaines et financières, et à marge faible ; L'évolution de l'activité de Santé connectée, non significative du fait de ventes

non-récurrentes réalisées au 1 er semestre 2021.

Visiomed Group et les actionnaires de Whealthy Care Solutions (WCS) ont annoncé le 10 janvier le rapprochement de WCS et BewellConnect au sein d'une nouvelle joint-venture nommée BEWELLTHY dont Visiomed Group détient à ce jour 49,88%.

Ce rapprochement ouvre de nouvelles perspectives commerciales et stratégiques pour les activités de Santé connectée.

Visiomed Group n'a depuis ce jour plus le contrôle de BEWELLTHY qui sera donc consolidée par mise en équivalence.

Comparaison avec les prévisions 2022 : un simple effet de décalage opérationnel et des charges ponctuelles de réorganisation

Pour rappel, Visiomed Group avait publié une prévision de chiffre d'affaires consolidé de 18 M€ et d'EBITDA consolidé de 2 M€ [9] .

L'écart avec le chiffre d'affaires réalisé en 2022 (-3,7 M€) s'explique en grande partie par :

Le décalage de l'ouverture complète du 2 nd centre de Smart Salem au DIFC, pleinement opérationnel le 26 septembre 2022, soit 8 semaines de retard par rapport aux prévisions initiales ;

Dû à ce décalage d'ouverture, une montée en puissance moins rapide qu'anticipée avec une période d'activité courant sur seulement 3 mois en 2022. Néanmoins ce nouveau centre réussit un démarrage 3,4 fois plus rapide à date que celui observé sur le 1 er centre de City Walk lors de son ouverture après 16 semaines d'exploitation : un total de 6 700 visiteurs sur Index (septembre-décembre 2022) contre 2 000 visiteurs sur City Walk (juin-septembre 2020).

L'écart avec l'EBITDA normalisé réalisé en 2022 (-1,5 M€) est directement lié à :

L'impact du décalage de chiffre d'affaires sur l'EBITDA normalisé de Smart Salem (-3,5 M€) ;

Compensé par la rationalisation et les importantes économies sur BewellConnect et les coûts centraux de Visiomed Group, plus rapide que les prévisions (+2 M€).

L'écart avec les prévisions est donc lié à un simple effet de décalage opérationnel. Les trois premières semaines d'activité de janvier 2023 pour Smart Salem sont d'ailleurs excellentes.

Un exercice 2023 qui offre déjà des perspectives prometteuses pour l'ensemble du Groupe

Visiomed Group entend poursuivre son développement et continuer à porter sa vision axée autour de la prévention pour consolider sa position d'acteur de référence dans les technologies et services de santé innovants en France et à l'international. Ce développement passera notamment par :

L'accord signé avec Abrar Communication pour la création d'une co-entreprise en Arabie Saoudite, permettant à Visiomed Group d'entrer sur ce marché très dynamique et d'implanter son savoir-faire sur les segments du « Medical Fitness », du diagnostic (biologie médicale et check-up) et des services de prévention [10] ;

L'étude d'opportunités d'acquisitions et de projets s'inscrivant dans l'ADN du Groupe.

Smart Salem reste portée par un momentum de croissance sur le segment du Medical Fitness grâce à :

L'ouverture d'un 3 ème centre dans le quartier de Dubai Knowledge Park (faisant partie du groupe TECOM), prévue au 1 er trimestre 2023 ;

centre dans le quartier de Dubai Knowledge Park (faisant partie du groupe TECOM), prévue au 1 trimestre 2023 ; La montée en puissance du centre Index qui poursuit sa croissance depuis son ouverture.

BEWELLTHY souhaite déployer rapidement l'offre nouvellement créée par le rapprochement de BewellConnect et WCS vers ses marchés et clients déjà identifiés.

Normalisation de l'EBITDA 2022

au 31/12 - M€

données non auditées 2022

consolidé [11] EBITDA normalisé 0,5 Frais de transition France (0,6) Impact change acquisition Smart Salem (0,2) Charges non-récurrentes BewellConnect (0,4) Litiges France (nets des provisions) +0,3 Charges non-récurrentes Smart Salem (1,3) EBITDA consolidé (1,7)

L'écart entre l'EBITDA normalisé et l'EBITDA consolidé réalisé en 2022 (-2,2 M€) est directement lié à :

L'ensemble des frais de transition liés au changement de gouvernance de Visiomed Group et BewellConnect au 1 er semestre, ainsi que l'ensemble des frais liés à la réorganisation de BewellConnect (cessation des activité COVID, restructuration, rapprochement avec WCS) ;

semestre, ainsi que l'ensemble des frais liés à la réorganisation de BewellConnect (cessation des activité COVID, restructuration, rapprochement avec WCS) ; Le retraitement d'une écriture d'impact de change liée à l'acquisition de Smart Salem figurant dans l'EBITDA, sans nature opérationnelle ;

L'impact du règlement de litiges anciens en France (net des reprises de provisions passées historiquement) ;

Les frais non-récurrents chez Smart Salem liés au changement de direction, à la réorganisation des opérations (cessation des activités COVID, organisation juridique liée à l'ouverture des nouveaux centres) et aux règlements de litiges historiques.

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience dans le secteur de la santé pour investir dans les technologies et services de santé innovants en France et à l'international.

Le Groupe compte aujourd'hui deux filiales et participations :

Smart Salem, premier centre d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, détenue à 100% par Visiomed Group.

L'offre Smart Salem s'appuie sur un savoir-faire en analyse médicale, radiologie et en analyse et traitement de données pour dépister près de 35 maladies en 7 minutes chez un patient (notamment VIH, hépatites et tuberculose) en offrant fiabilité des résultats, lisibilité et expérience patient exceptionnelle permises par des technologies avancées d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle.

L'offre « Medical Fitness Assessment » de Smart Salem issue de ce savoir-faire permet ainsi l'obtention d'un Visa de résidence ou de travail en l'espace de 30 minutes.

Smart Salem est une plateforme technologique offrant de nombreuses opportunités de croissance, comme le montre l'ouverture du second centre à Dubaï en septembre 2022 et l'autorisation reçue pour l'ouverture d'un troisième centre au premier trimestre 2023.

Bewellthy, créé en 2022, acteur de référence des solutions de santé connectées et de téléconsultation et détenue à 49.88% par Visiomed Group.

Bewellthy propose un univers technologique enrichi mariant dispositifs médicaux, logiciels et services de « conciergerie de santé et de bien-être » permettant de répondre à tous les besoins et cas d'usage de la télésanté.

Le produit phare de Bewellthy, VisioCheck, est la 1 ère station de télémédecine de moins de 300g à destination des professionnels de santé, déclinée en mallette, station ou espace de santé modulaire.

Bewellthy déploie aujourd'hui ses solutions et services de France et à l'étranger notamment en Italie et aux USA.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.visiomed-group.com .

